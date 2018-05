Si barrica in casa con un fucile: la tragedia dopo ore di trattative

Per tre lunghe ore i carabinieri hanno cercato di farlo desistere, ma i loro sforzi non sono bastati ad evitare la tragedia. Girolamo Salerno, il pensionato di 74 anni, che ieri sera si era barricato in casa a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, si è suicidato intorno all’una e mezza di notte.

Il tragico epilogo - riferisce AdnKronos - dopo circa tre ore durante le quali i militari hanno cercato di convincerlo a uscire dalla sua villetta in contrada Marmora. Ma il pensionato non ha voluto sentire ragioni.

Poco dopo l’una diversi colpi di arma da fuoco sono stati uditi all’esterno dell’abitazione. Immediato il blitz all'interno della villetta con il robot degli artificieri e la terribile scoperta: l'anziano riverso a terra senza vita.

L’allarme lanciato dalla moglie

A dare l'allarme intorno alle 22 era stata la compagna dell'uomo, che entrata in casa aveva notato a terra delle tracce di sangue e scoperto il 74enne disteso inerte sul letto. La donna ha subito pensato al peggio ed è corsa terrorizzata fuori dalla villetta chiamando i carabinieri. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, gli artificieri dell'Arma, i vigili del fuoco e personale del 118.

Ma al loro arrivo i militari hanno trovato la porta di casa chiusa dall’interno; gli accertamenti hanno consentito di scoprire come l'anziano avesse con sé un fucile regolarmente detenuto. Inutili i tentativi di farlo desistere: dopo più di tre ore di trattative l'anziano ha deciso di rivolgere l'arma verso di sé e premere il grilletto.