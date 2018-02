Pioltello, dubbi sulla manutenzione della rotaia: "Uno schianto, poi ha sbandato"

Il sospetto sembra essere confermato: c'erano carenze nella manutenzione della rotaia.

Secondo i primi rilievi effettuati dai tecnici nominati dalla Procura, si spiegherebbe così la rottura del binario che ha ceduto nel cosiddetto "punto zero", quello da dove si è staccato un pezzo d'acciaio lungo 23 centimetri, provocando il disastro ferroviario avvenuto il 25 febbraio scorso, poco dopo la stazione di Pioltello, a Est di Milano.

Nell'incidente ferroviario sono morte tre donne e altre decine di passeggeri sono rimasti feriti.

Per il momento è solo un'ipotesi investigativa tutta da provare. Ipotesi che i pm milanesi Leonardo Lesti e Maura Ripamonti, coordinati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, dovranno fare verificare attraverso una serie di riscontri tecnici affidati ai consulenti nominati dalla procura. Ma una prima, indiretta conferma è arrivata dalle testimonianze dei passeggeri del terzo vagone, quello deragliato nel "punto zero" e trascinato "fuori traccia" per 2,3 km, fino a quando, completamente di traverso, si è accartocciato su un pilone della linea della luce.

"Abbiamo sentito uno schianto della rotaia in quel punto e il vagone ha cominciato a sbandare vistosamente", hanno fatto mettere a verbale i testimoni.