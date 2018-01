Cava de' Tirreni, lite finisce nel sangue: Nunzia Maiorana muore a 41 anni

Si sono accoltellati a vicenda al termine di un litigio avvenuto tra le mure di casa. Dramma familiare questa mattina a Sant'Anna, frazione di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Ad avere la peggio, come riferisce SalernoToday, è stata la donna, Nunzia Maiorana, 41 anni. Per lei non c'è stato nulla da fare. Il marito, Salvatore Siani, 48enne, è stato invece ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Tragedia a Cava de' Tirreni, le prime informazioni

Da quanto si apprende la tragedia si sarebbe consumata mentre nel cortile di casa erano presenti i figli e alcuni parenti della coppia. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri a cui spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica del presunto omicidio. Sotto choc familiari e amici della coppia.

