Si accascia al suolo dopo una lite violenta: morto un anziano

Dramma a Cavarzere, nel Veneziano, dove un uomo di 79 è morto davanti ad un bar in seguito ad una lite con un 58enne. Tra i due, scrive VeneziaToday, ci sarebbe stato un contatto fisico. Ad avere la peggio è stato l'anziano, Armando Silvano Forza, pensionato ed ex metalmeccanico, raggiunto dai violenti pugni dell'avversario. Non è chiaro, però, se ciò che è successo negli istanti successivi sia direttamente collegato alla lite: il 79enne si sarebbe temporaneamente ripreso ed è stato lui stesso a chiamare il 112 per chiedere aiuto. Proprio durante la telefonata, però, è crollato a terra, morto. Il tutto è avvenuto al bar "Al Pescatore" di via Pescheria intorno alle 20.30.

È una prima ricostruzione dell'episodio, su cui in queste ore stanno indagando i carabinieri. La dinamica dei fatti lascia aperte diverse ipotesi. L'eventualità su cui si concentrano gli investigatori è che la vicenda possa configurarsi come un omicidio: a fare chiarezza su questo punto sarà l'autopsia, che stabilirà se c'è nesso di causalità diretta tra i colpi ricevuti dal pensionato e il decesso.

Nel frattempo il 58enne è stato denunciato per il reato di omicidio preterintenzionale, ma sarà l'autopsia a stabilire se c'è un nesso di causalità.

L'aggressore è stato raggiunto in casa propria nei minuti successivi, portato alla locale stazione carabinieri e ascoltato sui fatti. I militari sono al lavoro per approfondire le cause del decesso, anche grazie alle testimonianze di altre persone che hanno assistito alla scena. La lite sarebbe stata scatenata da futili motivi, complice anche lo stato di alterazione da alcol in cui versava il 58enne