Morto l'ex manager Sanzogni, Chiara Ferragni: "Rimpiango il tempo non passato insieme"

"Stamattina stavo dando da mangiare al mio piccolo, bevendo un caffè con un'amica in quella che sembrava una mattinata normale a casa. Poi è arrivata la notizia peggiore: il mio amico Alessio è morto in un tragico incidente". Così Chiara Ferragni ricorda sui social Alessio Sanzogni, influencer 34enne ed ex manager della sua azienda, la 'The Blonde Salad Crew', scomparso nella notte a seguito di un incidente stradale.

Chiara ed Alessio hanno collaborato fino ad agosto del 2016. Il sodalizio tra i due aveva portato Sanzogni ad essere general manager della 'The Blonde Salad', prima dell'impegno da solista con 'Inspiry', sua società di consulenza e marketing. "Non riesco a trovare parole per esprimere quanto sia scioccante questo - scrive Ferragni - Una volta eravamo molto affiatati e lavoravamo insieme a tempo pieno, poi, alcuni anni fa, abbiamo preso strade diverse. Quello che rimpiango ora è il tempo che non abbiamo trascorso insieme negli ultimi due anni, le parole che non ci dicevamo. Abbiamo ancora parlato e inviato messaggi, ma non erano i discorsi che eravamo soliti avere. Non importa cosa succede nella tua vita, sii sempre consapevole di rendere speciali le persone a cui tieni. Spero che trovi la tua pace Alessio".

L'incidente è accaduto questa notte poco prima delle 2 sull'autostrada A4 Milano-Venezia, nel tratto tra Seriate e Bergamo. Sanzogni, alla guida della sua Audi Q2, per cause ancora in corso d'accertamento avrebbe tamponato violentemente un camion fermo in strada a causa di rallentamenti. Il camion, secondo le prime informazioni, era fermo in colonna per un incidente avvenuto pochi minuti prima, vicino allo svincolo di Bergamo, in direzione Milano. Ancora da stabilire con esattezza le cause di quanto avvenuto. Inutili per lui i tentativi di rianimazione prestati dal personale del 118.