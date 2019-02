Morì per una reazione allergica dopo la cena al ristorante: tre indagati

Tre persone sono indagate per la morte di Chiara Ribechini, la 24enne di Navacchio (Pisa) morta lo scorso 15 luglio per uno shock anafilattico dopo aver cenato insieme al fidanzato e a due amici in un ristorante di Colleoli, del quale era cliente abituale.

Due cuoche e la legale rappresentante della struttura hanno ricevuto dalla procura di Pisa l'avviso di conclusione delle indagini.

La giovane soffriva di una forte allergia a uova, latte e derivati, e si era sentita male mentre stava tornando a casa. A nulla servirono l'adrenalina, che la giovane si iniettò immediatamente in una gamba, né l'intervento d'urgenza dei soccorritori del 118.

Dalle analisi e dagli accertamenti tecnici effettuati su disposizione della procura, sarebbe emersa la presenza di una certa quantità di latte contenuta in una bruschetta di pane che sarebbe stata servita alla giovane.

Chiara, morta per una reazione allergica: il racconto del fidanzato

"Stava malissimo. Abbiamo capito subito che non c'era un minuto da perdere. Dopo aver chiamato il 118, ho guidato a tutta velocità per andare incontro all'ambulanza. Volevamo accelerare i tempi, arrivare quanto prima in ospedale", raccontò il fidanzato. "Le ho aperto la bocca, ho provato a tirarle fuori la lingua per non farla soffocare. È stato tutto inutile. Babbo, mi è morta tra le braccia", confidò il ragazzo a suo padre, secondo quanto riferì all'epoca 'La Nazione'. Quella sera avevano deciso di mangiare nel solito agriturismo "per stare tranquilli, perché proprietari e staff ormai sono nostri amici e conoscono alla perfezione l'allergia al latte e alle uova di Chiara", disse.