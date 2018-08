Roma, paura in pieno centro: crolla il tetto di una chiesa

Paura a Roma, in pieno centro. Intorno alle 14.30 di oggi è crollato il tetto della chiesa San Giuseppe dei Falegnami in Clivo Argentario. Lo riferisce RomaToday. Al momento del crollo, come ha riferito lo stesso parroco ai carabinieri intervenuti sul posto, la Chiesa per fortuna era chiusa. Nessuno è rimasto ferito.

"Abbiamo sentito un boato e siamo fuggiti"

Sul luogo del crollo vigili del fuoco e carabinieri. "Abbiamo sentito un boato e siamo fuggiti subito", ha raccontato una turista italiana sul posto, secondo quanto riferisce Askanews.

La chiesa era chiusa al momento del crollo

Che la chiesa fosse chiusa è stato confermato anche dai Vigili del Fuoco dopo il primo sopralluogo interno fatto una volta che il parroco ha aperto il luogo sacro. Lo racconta Lorenzo Nicolini su RomaToday, aggiungendo che dalle prime notizie giunte dai pompieri non risultano feriti. "Dalle prime ricerche svolte si può ipotizzare che sotto le macerie non ci sia nessuno", dicono i Vigili del Fuoco.

I militari dell'Arma e i Vigili del Fuoco hanno anche transennato l'area limitando così il passaggio a turisti e cittadini romani che hanno assistito, dall'esterno, alle impressionanti immagini del crollo.

Chiesa crollata a Roma, nessuna ipotesi sulle cause

La chiesa si trova nel rione Campitelli, presso il Foro Romano, e sopra il Carcere Mamertino, proprio di fronte al Campidoglio. La sua costruzione iniziò nel 1597 e fu completata nel 1663. Nel 1886 la chiesa venne restaurata con la costruzione di una nuova abside. La chiesa è solitamente meta di visite, famosa per essere stata costruita sopra l'ex carcere Mamertino che ha ospitato in prigionia i santi Pietro e Paolo. Al momento ovviamente non c’è nessuna ipotesi sui motivi del crollo.

