Roma, panico in metro: la scala mobile si "accartoccia". Chiusa la fermata Barberini

Scene di panico in metro a Roma. Tutta colpa di un guasto alle scale mobili: secondo i testimoni uno dei gradini avrebbe ceduto e solo grazie ai riflessi di alcuni pendolari è stato evitato il peggio. È successo nella stazione Barberini, in pieno centro. La fermata al momento è stata chiusa.

Roma, chiusa la metro Barberini: il racconto di un testimone

"La scala mobile si è letteralmente accartocciata davanti ai miei e ai nostri occhi. La salita era piena e, ad un certo punto, abbiamo sentito un rumore metallico" ha raccontato a RomaToday il giornalista Fabio Carnevali. Stando a una prima ricostruzione uno dei gradini si sarebbe inarcato per poi rompersi. "In tanti hanno urlato, tutti volevano uscire di lì. C'è stato il panico anche perché le persone si sono quasi calpesatate per scappare".

Roma, scale mobili bersagliate dai guasti

Un episodio analogo a quello avvenuto di recente nella fermata di Policlinico. Il 22 febbraio scorso una delle scale mobili della stazione invertì bruscamente il senso di marcia per poi bloccarsi. In quell'occasione due donne, sotto shock e in lacrime, vennero soccorse da un'ambulanza.

Non è la prima volta che la scala mobile di Barberini si guasta - scrive RomaToday – anche se l’episodio avvenuto questa mattina – benché fortunatamente meno grave - fa tornare alla memoria anche le scene di panico vissute lo scorso ottobre, quando a Repubblica una delle scale mobili della stazione collassò su se stessa provocando diversi feriti. A quasi sei mesi dai fatti la stazione Repubblica è tuttora chiusa.