Viadotto a rischio crollo: chiuso un tratto di superstrada per "criticità estrema"

Il viadotto Puleto sulla E45, in provincia di Arezzo, è stato sequestrato per motivi di sicurezza perché a rischio crollo e un tratto della superstrada a cavallo tra Toscana e Romagna è stato chiuso.

Sul posto sono intervenuti decine di operatori Anas e i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Arezzo, guidati dal luogotenente Di Paolo.

La chiusura è stata disposta dal gip Piergiorgio Ponticelli e il provvedimento sarebbe dovuto al verificarsi di una "criticità estrema", ovvero dalla relazione tecnica svolta su richiesta della Procura sarebbe emerso il pericolo di collasso del viadotto Puleto, che si trova interamente in provincia di Arezzo nel Comune di Pieve Santo Stefano.

Viadotto Puleto, le indagini partite dopo una video-denuncia

Le indagini su questo tratto erano partite lo scorso novembre in seguito alla pubblicazione di un video - poi divenuto virale - girato da un poliziotto in pensione che si trovava nei boschi circostanti in cerca di tartufi. Nelle immagini si vedeva come il ferro si fosse corroso, ma non si poteva capire l'effettiva situazione all'interno dei piloni.

La procura di Arezzo ha acquisito le immagini del video e ha disposto una perizia sul viadotto svolta dai tecnici Fabio Canè e Antonio Turco. I risultati hanno mostrato come ci fosse un "concreto pericolo di crollo" della struttura. Pertanto il procuratore Rossi ha chiesto che venisse interdetto al traffico il tratto a rischio e il gip dopo aver accolto la richiesta ha disposto il sequestro.

Il video girato da Massimo Tizzi e condiviso su Facebook

Impossibile dire per quanto tempo la superstrada sarà chiusa: adesso anche Anas potrà disporre i propri accertamenti.

Intanto da questa mattina gli operai sono al lavoro: non è ancora chiaro quanto sia lungo il tratto sottoposto a chiusura. Sempre in mattinata saranno comunicate le informazioni relative ad una viabilità alternativa.

Fin da ieri sera la notizia della chiusura ha iniziato a diffondersi sui social. In particolare molti post e commenti sono stati pubblicati da persone che vivono nel versante romagnolo. Informazioni frammentate che attendevano l'ufficialità arrivata solo questa mattina.