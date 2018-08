Ritrovati Christian e Loren, erano scomparsi in Spagna: stanno bene

Sospiro di sollievo dopo giorni di apprensione per i familiari di Christian Smeragliuolo, 20 anni, e Loren Sartori, 19, di Busto Arsizio (Varese). Partiti per la Spagna, per fare il Cammino di Santiago in biciletta, dei due si erano perse le tracce a Barcellona. Sono stati ritrovati. Stanno bene, la bella notizia arriva nella mattinata di mercoledì.

I cellulari risultavano spenti: non davano più notizie alle famiglie dalla notte tra il 15 e il 16 agosto, quando avevano scritto di trovarsi a due ore da Barcellona. C'era un pagamento effettuato alle due di notte del 16 agosto in un McDonald's della città catalana. Poi più nulla. Via social rimbalzava l'appello delle famiglie

"Loren e Christian stanno facendo il Cammino; dal 15 agosto hanno i cellulari spenti, qualcuno li ha visti? Sono in bici": è questo il messaggio postato dalla mamma di Christian sulle community Facebook del pellegrinaggio per cercare di trovare la coppia di Busto Arsizio. E' stata presentata denuncia ai carabinieri, e anche l'Interpol sarebbe stata informata. In queste ore tante le condivisioni sui social network per dare forza all'appello e far girare il più possibile la foto di Christian e Loren. Lieto fine, come confermano i genitori: