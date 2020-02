La storia del 'Ciao' rubato in Liguria e trovato 34 anni dopo in Puglia

Se questo motorino “Ciao” potesse parlare, avrebbe senza dubbio una grande avventura da raccontare. Rubato nel 1986 in Liguria, è stato ritrovato 34 anni dopo a migliaia di chilometri di distanza, in Puglia. A scoprire la lontana origine del motociclo sono stati gli agenti del Commissariato di Manduria, in provincia di Taranto, che durante i controlli sul territorio hanno fermato un giovane alla guida di un motorino bianco che procedeva a velocità sostenuta, senza casco e con un cappellino di lana che gli copriva parzialmente il viso.

I poliziotti, pertanto, lo hanno fermato e controllato. Lo scooter risultava anche senza targa. Dal controllo nelle banche dati in uso alle Forze di Polizia è emerso che il motorino era stato rubato in Liguria ben 34 anni fa, nel novembre del 1986. Pertanto il conducente del Ciao, un 28enne residente ad Avetrana, risultato anche senza patente perché revocata lo scorso aprile, è stato denunciato per ricettazione e il mezzo è stato sequestrato.