Ciro Ascione, tragica fine per il ragazzo scomparso: trovato morto sui binari

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Ciro Ascione, il 16enne di Arzano (Napoli) scomparso lo scorso 20 gennaio. Il cadavere del giovane è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sui binari della stazione di Casoria. Qualche ora prima del tragico ritrovamento "Chi l'ha visto" aveva rilanciato l'appello del padre per convincere Ciro a tornare a casa. Tantissimi i messaggi lasciati sulla bacheca Facebook del ragazzo. "Ciro tutti attraversano periodi no, periodi bui - aveva scritto un conoscente – purtroppo noi genitori spesso dobbiamo essere duri per insegnarvi delle regole, ma i tuoi genitori ti amano".

Scomparsa Ciro Ascione, le ultime ore del giovane

Ma qualche ora dopo è arrivata la doccia fredda. Ciro era stato visto l'ultima volta sabato sera nella stazione Toledo della metropolitana di Napoli. Secondo "Il Mattino" si era incontrato con la fidanzata e sarebbe dovuto tornare ad Arzano in serata. Ma a casa Ciro non è mai arrivato. Ora gli investigatori sono al lavoro per capire come è morto il giovane. Il padre del 16enne ne è sicuro: "Mio figlio non si è ucciso", ha detto davanti ai microfoni di "Chi l'ha visto".