Cisterna di Latina, cosa scriveva su Fb il carabiniere che ha ucciso le figlie e si è suicidato

"Non sentirti mai inferiore a chi si crede superiore a te, anche la pioggia viene dall'alto, ma finisce per cadere ai nostri piedi". È questa una delle frasi condivise su Facebook da Luigi Capasso, il carabiniere che questa mattina a Cisterna di Latina ha sparato alla moglie e ucciso le due figlie per poi togliersi la vita. Da quanto si apprende Capasso si stava separando dalla moglie. Una storia i cui contorni sono difficili da ricostruire al momento.

Sulla sua pagina Facebook il carabiniere lascia trasparire una vita tranquilla, di viaggi e giornate al ristorante. Ma ci sono altri post che fanno pensare ad una personalità tormentata e che in qualche modo illustrano il momento che stava vivendo l'omicida. "Non dire mai a me non accadrà, io non lo farei mai, perché la vita sa essere imprevedibile e nessuno è immune da certe cose. Tutto capita, anche quello che mai avresti immaginato", scriveva su Fb lo scorso 10 febbraio. Un altro post è una foto di Alice nel Paese delle Meraviglie. "Il segreto, cara Alice, è circondarsi di persone che ti facciano sorridere il cuore. E allora, solo allora, che troverai il Paese delle Meraviglie".

Cisterna di Latina, la dinamica dell'omicidio

Secondo le prime ricostruzioni, Luigi Capasso ha raggiunto la moglie, Antonietta Gargiulo, intorno alle 5 di questa mattina, mentre lei usciva per andare a lavoro, alla Findus di Cisterna. L'uomo, dopo averle sparato con la pistola d'ordinanza, è salito i casa e si è barricato dentro con le bambine. Poi le ha uccise e si è tolto la vita.

Cisterna di Latina, carabinieri spara alla moglie e si barrica in casa | Video