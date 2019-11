Claudia Stabile scomparsa, l'avvocato: "Sta bene, ho ricevuto la telefonata che tutta Italia aspettava"

Poche parole, scritte sul suo profilo Facebook, per dire che "Claudia Stabile sta bene". La donna, 35enne mamma di tre bambini scomparsa più di un mese fa da Campofiorito in provincia di Palermo, ha telefonato al suo avvocato, Antonio Di Lorenzo, che la sta difendendo in un processo per sottrazione di minore relativo ad una sua precedente fuga avvenuta tre anni fa.

Claudia Stabile scomparsa: "Sta bene" | Le ultime notizie

Queste le parole del legale: "Amici stamattina alle h. 8.55 mi è arrivata la telefonata che tutta l'Italia stava aspettando, mi ha chiamato la sig.ra Claudia Stabile, sta bene e presto la incontrerò, altri particolari li concorderò con "Chi l'ha Visto" che ringrazio per l'invito, per il loro impegno e professionalità a partire dalla dott.ssa Federica Sciarelli".

L'uomo non ha aggiunto altri particolari. Claudia Stabile è scomparsa dallo scorso 8 ottobre. "Visto che è il tuo compleanno - aveva detto in un'ultima telefonata al marito - sto andando a Corleone per comprare il necessario per prepararti una torta". Poi il buio: la donna aveva fatto perdere le sue tracce. Ad iniziare le ricerche era stato il marito, Piero Bono, che aveva presentato denuncia alla polizia. La sua auto era stata ritrovata nel parcheggio del piazzale dell'aeroporto Falcone Borsellino, con le chiavi nascoste sotto il tappetino. Dal giorno della scomparsa sono seguiti vari appelli del marito, rimasti sempre senza risposta.

La donna è imputata in un processo che si sta celebrando presso il tribunale di Termini Imerese. E' stata denunciata dal marito che l'ha accusata di sottrazione di minore all'estero per essersene andata via, nel 2016, portando con sé uno dei figli.

Nei giorni scorsi, in un video diffuso su Twitter, la conduttrice di "Chi l'ha visto?" Federica Sciarelli aveva annunciato che "abbiamo saputo proprio adesso che Claudia, la mamma di Campofiorito sta bene. Si era allontanata, ora cercheremo di capire perché, ma ha contattato il suo avvocato dopo aver visto i disegni che la figlia aveva fatto e che avevamo mostrato ieri sera a 'Chi l'ha visto'".