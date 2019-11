Claudia Stabile riappare in tv: "Non ce la facevo più, finalmente ora sono libera"

"Mi immaginavo da giorni la fuga, sono entrata in macchina e ho messo la musica a tutto volume. Vedevo solo il mare. Quando sono arrivata in aeroporto già mi sentivo libera. 'Ce l'ho fatta', ho detto. Penso sempre ai miei figli, ho pianto in aereo". Sono le parole di Claudia Stabile, la giovane mamma di 35 anni di Campofiorito, in provincia di Palermo, scomparsa un mese e mezzo fa. Ieri sera la donna ha concesso una lunga intervista alla trasmissione di RaiTre "Chi l'ha visto?" per spiegare le ragioni del suo allontanamento.

La donna ha detto di volersi riprendere la sua vita, e dalla Germania - dove sta cercando un lavoro - ha raccontato ciò che è successo, la sua versione dei fatti. Non dava tracce di sé ("tangibili") dalle 9.15 dello scorso 8 ottobre. "Visto che è il tuo compleanno - aveva detto Claudia Stabile in una telefonata al marito - sto andando a Corleone per comprare il necessario per prepararti una torta". Poi il nulla. Fino a quando - lo scorso 6 novembre - si è fatta viva ed ha contattato il suo avvocato dicendo di "stare bene" dopo aver visto in tv i disegni della figlia. Nella lunga intervista la donna ha raccontato i motivi del suo gesto.

Claudia Stabile a "Chi l'ha visto?": "Non sono scappata dai miei figli, li amo"

"Intanto - dice adesso Claudia Stabile - io non sono scappata dai miei figli, perché li amo. Sono andata via da lui, questo è il motivo della fuga. Non mi sono portata i bimbi per una vecchia questione giudiziaria risalente a tre anni fa. Sono andata via per sentirmi più sicura e da là combatterò per i miei tre figli. Loro hanno la possiiblità di scegliere se stare con me o col papà. Staranno dove si sentiranno più protetti. Quando ho visto il disegno di mia figlia non ho dormito per tutta la notte".

Claudia Stabile sogna di tornare insieme ai suoi figli. Per questo è scappata, dice, e per questo sta cercando un lavoro in Germania. Lontana dal marito. "Non vedevo l'ora di arrivare in aeroporto, vedevo solo il mare - ha rivelato in tv -. Dicevo: 'Io ci arriverò' e ci sono arrivata. Poi ho messo la musica e sono andata via. Ho fatto quella famosa telefonata a mio marito dicendo che andavo a fare la spesa perché sapevo che lui avrebbe controllato la mia auto davanti casa per vedere se era posteggiata. Ho pensato di chiamarlo prima e avvertirlo per dire che ero a Corleone per stare una o due ore, il tempo cioè che mi serviva per arrivare in aeroporto. Lui mi controllava il telefono, mi controllava su tutto. Nemmeno potevo prendere i miei figli per andare al mare oppure per andare al cinema a Corleone. Ma come si fa? Ero tentata di portare la figlia più piccola con me, ma ho evitato. Quando sono salita sull'aereo ho pianto tantissimo, un signore accanto a me mi ha dato dei fazzolettini".

"Mio marito? Non voglio più avere a che fare con lui": le parole di Claudia Stabile

Accanto a lei - nel corso dell'intervista (registrata) - c'è il suo avvocato. "Mio marito? Non voglio più avere a che fare con lui - dice Claudia Stabile -. Ho chiuso. Se potevo chiedere il divorzio? Non potevo farlo, sarebbe successo il finimondo. Avrebbe chiamato tutta la famiglia, parenti e paesi. Dopo non avrei saputo dove rifugiarmi. Ai miei figli dico che sto bene e spero di vederli presto".

Piero Bono, la replica del marito di Claudia Stabile

Piero Bono, il marito, ha poi replicato alle parole della moglie telefonando in diretta a "Chi l'ha visto?": "Le cose saranno chiarite nelle sedi opportune, ma tutto quello che dice la signora non è per niente vero. Sono tutte calunnie perché era lei che non faceva niente a casa, era sempre in giro con la macchina, non era mai controllata, tanto è vero che aveva un profilo falso su Facebook. Il nostro matrimonio l'ha rotto lei". E ancora: "Chattava dalla mattina alla sera e io non l'ho mai controllata, aveva una password che non conoscevo e aveva un altro numero di telefono ma sono cose che ho scoperto solo dopo la sua fuga, dopo che lei ha abbandonato i miei figli. Neanche io voglio parlare con lei e non ho bisogno di soldi. Non ho voluto che andasse a lavorare proprio per lasciarla libera. Ha tre bambini piccoli, li ha abbandonati per stare felice in Germania. Come si affidano i figli a una mamma come questa?".