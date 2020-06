Automobilista guida "alla cieca", sfreccia in tangenziale col cofano aperto sul parabrezza

Col cofano aperto in tangenziale. L'imprudente automobilista è stato visto sfrecciare a velocità sostenuta sulla tangenziale Est di Milano all'altezza di Cascina Gobba (direzione Bologna) col cofano che gli ostruiva completamente la vista. Ad immortalare le peripezie dell'uomo, alla guida di una Lancia K, è stato un camionista di passaggio che ha poi condiviso il video sui social. Pare che l'automobilista abbia imboccato la prima uscita verso un'area di sosta.

Un guasto? Non è dato sapere. Il cofano potrebbe essersi aperto per cause accidentali durante il tragitto, ma sull'accaduto non ci sono altri dettagli. L'unica certezza è che il guidatore si è preso un bel rischio. Fortunatamente sembra che la disavventura non abbia provocato nessuna conseguenza.

Col cofano aperto in tangenziale a Milano, video

