Maxi incendio a Cologno Monzese: evacuato un palazzo

Domenica di paura a Cologno Monzese dove poco dopo le sette sono dovuti intervenire ben venti mezzi dei vigili del fuoco per domare un grosso incendio divampato presso la sede dell'Alfa Maceri, una cartiera con sede tra viale Liguria e viale Piemonte.

Come riporta Monza Today il rogo, divampato alle porte della Brianza, ha fatto accorrere sul posto anche diversi mezzi del 118 in via precauzionale ed è stato evacuato preventivamente un palazzo situato nelle vicinanze della cartiera abitato da dodici famiglie.

Al momento dell'incendio all'interno della cartiera non risulta fosse presente nessuno in quanto l'impianto non era in funzione. I pompieri hanno lavorato diverse ore per spegnere il fuoco e al momento non sono ancora note le cause all'origine del rogo che, verosimilmente, secondo i primi accertamenti dei militari, sarebbe scaturito dall'interno dell'azienda.