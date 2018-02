Il metodo 'magico' per sbrinare il parabrezza in pochi secondi

Con il ritorno dell'inverno torna anche uno dei problemi che affligge la maggior parte degli automobilisti: il parabrezza congelato e appannato. Sono in molti a passare le mattine al gelo, cercando con l'acqua calda di sbrinare il vetro ma, come mostra questo video divenuto virale su YouTube, esiste una soluzione per risolvere il problema in pochi secondi.

Ken Weathers, un meteorologo di Knoxville, nel Tennessee, ha ideato un metodo semplice e rapido per togliere il ghiaccio dal parabrezza. Una soluzione che non richiede molte energie e soprattutto non contempla l'acqua calda, con cui si corre sempre il rischio di rovinare il vetro.

Come riporta il sito LifeHacker, la soluzione sta tutta in un particolare composto: basta mescolare due parti di alcol e una d'acqua, versare il 'cocktail' in un flacone spray e il gioco è fatto. Poi basta semplicemente spruzzare la miscela sul vetro ghiacciato e aspettare che la 'magia' abbia inizio.

Come funziona? Questo particolare miscuglio ha un efficace effetto sbrinante in quanto l'alcol ha un punto di congelamento molto inferiore a quello dell'acqua. Una caratteristica molto importante, così gli automobilisti potranno lasciare il magico flacone in auto senza il timore di ritrovare congelato anche quello.