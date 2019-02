Umberto Bossi ha ripreso coscienza: l'ultimo bollettino medico

"Umberto Bossi sta manifestando segnali costanti e continui di miglioramento. In particolare, da ieri ha ripreso coscienza". E' quanto si legge nel bollettino medico dell'ospedale Circolo di Varese dove il Senatur è ricoverato da giovedì scorso dopo un malore in casa. I medici precisano che "la prognosi rimane riservata. In giornata saranno condotti ulteriori approfondimenti diagnostici".

Come sta Umberto Bossi: il bollettino medico

Il prossimo aggiornamento sulle condizioni di salute del fondatore della Lega "è in programma per domani, sempre intorno a mezzogiorno". "Ci siamo sentiti e andrò non appena si rimetterà e starà un po' meglio", ha detto l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine di un convegno sulla A35 Brebemi, dopo il malore che giovedì scorso ha colpito il fondatore della Lega. Maroni non ha risposto a chi gli chiedeva un commento sul fatto che solo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, fosse andato a trovare Bossi. "Altre domande?", ha detto. "Stamattina vado a trovare Bossi, cui mi legano vera stima e amicizia e profondo affetto", ha invece ammesso Silvio Berlusconi, a Mattino Cinque, su Canale 5.

Umberto Bossi è ricoverato da quattro giorni. Il figlio Renzo ha raccontato così il malore del padre: "Giovedì è stato un grande spavento, papà è caduto e ha sbattuto la testa e lo abbiamo portato in ospedale. Noi gli siamo sempre vicini, siamo sempre qua. Da grande condottiero è pronto a tornare il prima possibile". "L'equipe che lo sta seguendo ha eseguito gli esami più volte", ha proseguito Renzo Bossi, "per controllare che fosse tutto a posto e per escludere qualsiasi rischio e vogliamo ringraziarli".