Non si trovano medici, i concorsi dell'Asl vanno deserti: "Siamo preoccupati"

I concorsi e i bandi sono andati deserti. Nessun medico specialista è disposto a trasferirsi nel Verbano Cusio Ossola: per la Sanità locale è un problema di non poco conto. Negli ospedali dell’estremo Nord del Piemonte, da Verbania a Domodossola, mancano dottori.

VCO, non si trovano medici

Come comunica la stessa ASL VCO, sono stati pubblicati quattro avvisi pubblici di "mobilità interaziendale" per dirigente medico di: Chirurgia generale, Igiene degli alimenti e Nutrizione, Cardiologia, Oncologia; è stato poi pubblicato un avviso pubblico di mobilità volontaria endoregionale per dipendenti dell’area sanità della Regione Piemonte per due posti di dirigente amministrativo e, infine, è stato bandito un concorso pubblico per un posto di dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia.

Bandi deserti

Tutte le procedure sono andate deserte, i vertici ASL non hanno potuto fare altro che prenderne atto: "Come più volte sottolineato dalla direzione generale esiste una difficoltà oggettiva a trovare professionisti specializzati disposti ad assumere un incarico, anche a tempo indeterminato, presso l’ASL VCO. Al 31 gennaio 2018 i dipendenti risultano 1.777, con 28 cessazioni tra i mesi di dicembre e gennaio e 18 nuove assunzioni nello stesso periodo. A fine gennaio le procedure di assunzione attive erano 111".

L'ASL cercherà altre vie per superare queste difficoltà "sperando comunque di riuscire a completare le procedure di assunzione positivamente per non acuire ulteriormente le criticità presenti nelle Strutture aziendali, ma la presa d’atto delle diserzioni preoccupa non poco". Per ora sono state siglate convenzioni con pediatri esterni all’Asl: una soluzione temporanea.

I giovani laureati che accedono alle specializzazioni si trovano spesso in Italia davanti a numerose offerte di lavoro tra cui scegliere; quasi nessuno accetta di andare a lavorare in piccole strutture di provincia.

Emorragia di medici: la situazione in Italia

Una vera e propria emorragia di 45.000 medici in 5 anni potrebbe verificarsi in Italia per effetto dei pensionamenti e che riguarderà sia i medici di famiglia sia i medici del Servizio sanitario nazionale. In base alle stime attuali nel 2028 saranno andati in pensione 33.392 medici di base e 47.284 medici ospedalieri, per un totale di 80.676. A lanciare l’Sos sono la Federazione medici di medicina generale (Fimmg) ed il sindacato dei medici dirigenti Anaao. I pensionamenti dei medici di famiglia "nei prossimi cinque-otto anni priveranno 14 milioni di cittadini di questa figura professionale" ha spiegato il segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti.