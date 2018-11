"Bisogna eliminarli…": condannata la prof che si scagliava contro migranti e musulmani

"Un altro salvataggio, ma non potevate lasciarli morire". "Mi dispiace che qualche profugo si salva", "almeno morissero tutti". E ancora: "Poi ho torto quando dico che bisogna eliminare anche i bambini dei musulmani, tanto sono tutti futuri delinquenti". Per questi ed altri commenti razzisti pubblicati su facebook una prof di Venezia è stata è stata condannata a un anno di reclusione con pena sospesa. Fiorenza Pontini, ex docente di inglese del liceo Marco Polo di Venezia, era finita a processo con l'accusa di istigazione all'odio razziale. La professoressa era stata già sospesa dal suo incarico su decisione dell’Ufficio Scolastico.

L'accusa - scrive VeneziaToday - aveva chiesto una condanna a 15 mesi, ritenendo che i messaggi contenessero un grande odio verso queste categorie di soggetti e anche un’istigazione. Per il difensore, l'avvocato Renato Alberini, mancava la concretezza della pericolosità. Durante il processo si era costituita parte civile l’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. Il giudice ha concesso a Pontini le attenuanti generiche e l'ha condannata anche a 3mila euro di risarcimento in via definitiva, oltre al pagamento di 3mila euro di spese.

Il caso della "prof razzista" scoppiò nell’ottobre di due anni fa dopo una interrogazione al ministero per l'Istruzione presentata da alcuni parlamentari di Sel. Le segnalazioni erano arrivate dagli stessi studenti dell'istituto, indispettiti per quanto avevano letto.