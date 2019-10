Condannato a 20 anni Niccolò Patriarchi: uccise il figlio a coltellate

È stato condannato a venti anni Niccolò Patriarchi, il programmatore informatico di 34 anni che il 14 settembre 2018 uccise il figlio di un anno, Michele, a coltellate nella loro casa a Scarperia (Firenze). L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il processo si è svolto con rito abbreviato: al 34enne è stata riconosciuta anche la semi infermità mentale. Patriarchi è stato giudicato colpevole per l'omicidio del figlio e per le lesioni alla moglie, ma è stato assolto invece dall'accusa di tentato omicidio della figlia. L’uomo è stato inoltre condannato anche al pagamento di 100mila euro alla famiglia a titolo di risarcimento.

Il legale dell'uomo: "Faremo appello"

"Le condanne non devono essere esemplari e questa non è una condanna esemplare" ha commentato l’avvocato difensore dell’uomo, Federico Bagattini. “La sentenza è equilibrata ma non possiamo essere soddisfatti perché questa vicenda rappresenta un dramma, c'è una persona morta, un bambino di un anno". "Faremo appello - conclude l'avvocato Bagattini - perché c'è la possibilità che venga riconosciuto totalmente infermo di mente".

La dinamica del delitto

L'omicidio avvenne al culmine di una violenta lite in casa con la convivente Annalisa Landi, un'impiegata di 30 anni con la quale Patriarchi aveva avuto una discussione per motivi di gelosia. A dare l'allarme, quel tragico 14 settembre, fu la nonna del bambino. Il personale sanitario provò a rianimarlo senza successo. Il piccolo Michele arrivò senza vita in ospedale. La convivente dell'omicida, ferita alla testa e agli arti, finì invece all'ospedale di Borgo San Lorenzo. In due anni aveva ricevuto dal marito circa 800 messaggi, molti dei quali minatori. Di fatto, l'omicidio era stato preannunciato via sms.