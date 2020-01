Francesca Fantoni, uccisa e abbandonata in un parco: l'assassino ha confessato

"Sono stato io ad ucciderla". Andrea Pavarini ha confessato di aver ucciso Francesca Fantoni, la trentanovenne trovata morta lunedì mattina in un parco pubblico a Bedizzole, in provincia di Brescia. L'uomo, 32 anni, ha ammesso le proprie responsabilità nel corso dell'interrogatorio che si è tenuto mercoledì mattina nel carcere di Canton Mombello a Brescia.

Dopo due giorni di silenzio, a farlo crollare sarebbe stato un dato fornito dagli inquirenti: il sangue sulla felpa che indossava sabato sera e che è stata trovata a casa dell'uomo fermato corrisponderebbe al profilo genetico di Francesca Fantoni. Lo hanno stabilito le analisi effettuate dagli inquirenti e il dato è contenuto nella richiesta di convalida del fermo presentata dalla procura al gip che stamattina in carcere a Brescia ha interrogato il 32enne accusato di omicidio volontario.

Picchiata, strangolata e abbandonata in un parco pubblico. Francesca Fantoni, 39 anni, era scomparsa sabato scorso, 25 gennaio: i familiari, preoccupati perché la donna non era rientrata a casa, avevano subito allertato le forze dell'ordine. Poi, due giorni dopo, il tragico ritrovamento: lunedì mattina il cadavere della donna è stato recuperato dai carabinieri in un parchetto vicino alla piazza del paese, a Bedizzole, in provincia di Brescia.

