Contro esodo da 'bollino rosso', traffico intenso: la situazione in tempo reale

Traffico intenso ma scorrevole sulle autostrade italiane nella domenica clou del contro esodo. Una giornata che rimane da 'bollino rosso' per i milioni di viaggiatori che si sono messi i auto per tornare dalle vacanze estive. Da quanto riporta Viabilità Italia, sull'autostrada Adriatica (A14), in seguito al grave incendio di un mezzo pesante nella tarda serata del 23 agosto scorso, proseguono i lavori di messa in sicurezza nella galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare. Traffico rallentato, con code a tratti, in carreggiata nord, in prossimità della galleria per i veicoli che da Bari viaggiano in direzione Bologna. Viabilità Italia ricorda che si circola su entrambe le corsie disponibili per ridurre i disagi.

Ci sono 5 km di coda sulla carreggiata opposta, direzione Pescara, chiusa al traffico, nel tratto tra Porto S. Giorgio e Grottammare. I veicoli che viaggiano in tale direzione escono obbligatoriamente al casello di Porto S. Giorgio e possono riprendere l'A14 al successivo casello di Grottammare, percorrendo la SS 16, con tempi di percorrenza di circa 60/70 minuti. Per facilitare le operazioni di scorrimento, non è previsto il pagamento del pedaggio a tale casello.

Contro esodo: gli itinerari consigliati

Riguardo agli itinerari consigliati, chi percorre la A14 da Bologna verso l'Abruzzo e la Puglia può uscire a Cesena per utilizzare l'E45 Orte-Ravenna, entrare in A1 ad Orte, percorrerla fino all'interconnessione con l'A24 ed utilizzare l'A24 verso Teramo per le destinazioni abruzzesi e del sud marchigiano, oppure l'A25 verso Pescara per proseguire verso la Puglia.

Chi percorre la A1 diretto verso l'Abruzzo e la Puglia, può proseguire oltre Bologna fino a raggiungere a Roma l'interconnessione con la A24 e proseguire sulla stessa fino a Teramo ovvero utilizzare la A25 verso la Puglia. Chi percorre la A14 dalla Puglia e dall'Abruzzo ed è diretto in Emilia Romagna o verso destinazioni più a nord può uscire sulla A25, raggiungere la A24, arrivare all'interconnessione con la A1 a Roma e proseguire verso nord.

Chi percorre la A14 dalla Puglia e dall'Abruzzo ed è diretto nelle Marche - a nord del tratto chiuso - può uscire sulla A25, raggiungere la A24, arrivare all'interconnessione con la A1 a Roma, uscire ad Orte, percorrere la E45 verso Cesena.

Per le lunghe percorrenze in direzione sud, è possibile utilizzare l'uscita di Ancona Nord, percorrere la SS76 e seguire per Fabriano - Perugia - Roma; dall'uscita di Civitanova Marche è possibile percorrere la ss77 in direzione Foligno - Roma.

Le criticità

Ulteriori criticità sono: una coda di 12 km tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola per incidente. L'uscita consigliata provenendo da Bologna è Parma per percorrere la ss9 via Emilia verso Fiorenzuola, dove rientrare in autostrada verso Milano.

Traffico rallentato con code a tratti sulla SS 16, tra Bari e Brindisi. Su A/1 code a tratti tra Firenze Scandicci e bivio A1 variante direzione nord. Su A4, coda in ingresso alla barriera di Trieste-Lisert. Sul nodo di Genova: tratto chiuso tra bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto, entrata consigliata, verso Genova, Genova Ovest su A7 Milano-Genova; traffico intenso sull'A/10 direzione Savona.