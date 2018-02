"Ma che belle son le foibe da Trieste in giù": cori choc al corteo antirazzista di Macerata

Circa 50mila i partecipanti, pullman arrivati da tutta Italia per dire no al fascismo e al razzismo dopo la tentata strage di Traini. Ma qualche manifestante ne ha approfittato per inneggiare all'eccidio degli italiani compiuto da Tito