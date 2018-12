Corinaldo, l'inquietante ipotesi sulla tragedia: parla il pierre della discoteca

Per ora si tratta solo di un'ipotesi, ma secondo quanto racconta Lino Del Bianco, pierre della discoteca Lanterna Azzurra, all'origine della tragedia di Corinaldo (6 morti e una decina di feriti gravi, qui gli aggiornamenti) potrebbe esserci un tentato furto ad opera di una banda che avrebbe già colpito altre volte. "Sono quasi sicuro - dice all'Adnkronos - alle feste nei locali lo spray si vede sempre più spesso. Ci sono un sacco ragazzini che si lamentano di essere derubati o di aver perso degli oggetti, non pochi casi, tanta roba. Lo spray viene tirato fuori dalla banda quando qualcosa va storto".

In sostanza, i componenti della banda aprofitterebbero della confusione che si crea in pista per mettere a segno i colpi. Lo spray verrebbe usato solo in casi di emergenza. Per ora, lo ripetiamo, non si tratta di un'ipotesi investigativa ma solo della testimonianza di un operatore del locale. Che però non ha paura di esporsi. Secondo il pierre ormai è una prassi e c'e' una costante: "Io collaboro con tutte le discoteche della Bassa Romagna, lo spray c'e' alle feste delle scuole, agli eventi dei più giovani, non a quelli degli adulti. Non può essere solo l'iniziativa di qualche sciocco ragazzino che non sa come divertirsi".

Una banda dunque che non sarebbe composta da abitanti della zona: "è un'ipotesi, ripeto, ma secondo me si tratta di stranieri e questa situazione si verifica da circa 1-2 anni in una percentuale del 10-20%. Spesso in pista, spesso nella calca, la banda si avvicina, e se scoperta tira fuori lo spray creando la confusione necessaria per avere il tempo per dileguarsi". Quanto all'affollamento o meno del locale, per il pierre, "dentro c'erano solo 800 persone, e altri 900 circa fuori ad aspettare di entrare. Un cantante come quello di ieri normalmente è da migliaia di presenze. Non è certo il primo evento che si tiene in quel locale dove non ci sono giri strani di droga o altro".

Si indaga per omicidio colposo plurimo

Intanto è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo plurimo sulla tragedia di Corinaldo: il locale è stato messo sotto sequestro.

Secondo i primi accertamenti da parte della procura di Ancona erano stati venduti 1.400 biglietti, presumibilmente tutti numerati, ma la capienza della discoteca era solo di 800 posti.