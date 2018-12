Corinaldo, il panico e la fuga in massa dalla discoteca: il video di quei tragici istanti

Notte di sangue nel club Lanterna Azzurra, in provincia di Ancona. Il bilancio è quello di una strage: 6 morti e più di 30 feriti, dieci dei quali in gravi condizioni. Nel locale erano presenti centinaia di giovani, forse un migliaio: erano lì per il concerto del trapper Sfera Ebbasta.

Sembra che qualcuno abbia azionato uno spray urticante, forse al peperoncino, che ha iniziato ad intossicare il locale. Poi è iniziata la fuga in massa attraverso l’uscita posteriore del locale, come testimoniano queste drammatiche immagini girate all'esterno della discoteca. Il fiume umano ha percorso una pedana ai cui lati c’erano delle balaustre. E, da una prima analisi degli investigatori, sarebbero state proprio quelle protezioni a cedere, facendo cadere a terra alcuni ragazzi, rimasti schiacciati.

Corinaldo, fuga in massa dalla discoteca: il video