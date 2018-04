Per due settimane col cadavere della madre in casa, giallo a Corio

Giallo a Corio, nel Torinese. Una donna di 73 anni è stata trovata morta in casa dai carabinieri. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. I militari hanno scoperto il corpo dell'anziana in avanzato stato di decomposizione vicino a un divano dal quale forse era caduta.

A dare l'allarme, racconta TorinoToday, è stato un nipote, un contadino italiano di 55 anni di Scalenghe, che non sentiva da tempo i familiari, in particolar modo la zia paterna e temeva che fosse accaduta una disgrazia.

Secondo il medico legale intervenuto nell'abitazione poco distante dal centro di Corio, in località Case Novello 14, la 73enne sarebbe morta da una decina di giorni, forse anche di più.

La donna però non abitava da sola, ma con la figlia 41enne che ora è stata denunciata per omissione di soccorso. Perché non ha avvertito le forze dell’ordine? Secondo quanto riferito dalla stessa donna al cugino "quando mia mamma si è sentita male ha chiesto di non chiedere aiuto a nessuno".

La 41enne soffrirebbe di un ritardo mentale (anche se non è conosciuta ai servizi psichiatrici) e non avrebbe saputo come comportarsi in quel frangente. Adesso si trova ricoverata sotto choc all'ospedale di Cirié.

Sul caso indaga il pm Chiara Molinari della procura di Ivrea che ha disposto l'autopsia sul corpo dell’anziana deceduta.