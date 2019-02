Corona a processo per non aver dato lʼassegno mensile al figlio

Fabrizio Corona di nuovo a processo. Questa volta però non per la sua attività come 're dei paparazzi', ma perché tra il 2014 e il 2015 non avrebbe pagato l'assegno di mantenimento a suo figlio, Carlos Maria.

Le indagini a suo carico sono scattate dopo la denuncia dell'ex moglie e madre del ragazzo, Nina Moric, che nel 2017 aveva riferito un presunto debito di 100mila euro.

In particolare, la Procura di Milano ha mandato Corona a processo con citazione diretta a giudizio per il presunto mancato pagamento dell'assegno mensile - pari a circa 4.500 euro - per il figlio, tra l'aprile 2014 e l'aprile del 2015.

La prossima udienza, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, è stata fissata dal Tribunale di Milano per la prossima primavera. La coppia Moric - Corona cercherà di trovare un'intesa.

Secondo la showgirl croata l'ex compagno avrebbe un debito di 100mila euro per non aver versato l'assegno mensile al figlio. La Moric però aveva sporto denuncia nel 2017, prima di 'fare pace' con il personaggio televisivo e di aver trovato un accordo per l'affidamento congiunto del ragazzo davanti ai giudici della Corte d'Appello di Milano. Pertanto l'ipotesi che Corona e la modella cerchino di trovare un'intesa economica prima del processo è molto probabile.