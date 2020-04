Coronavirus, a 5 anni scappa per raggiungere in autostop la mamma impegnata in ospedale

Un bimbo di appena cinque anni è scappato dai nonni a Pordenone per raggiungere in autostop la madre impegnata in prima linea nell’emergenza coronavirus in un ospedale di Trieste.

La vicenda è stata rilanciata da un tweet della Guardia di Finanza. Proprio una pattuglia delle Fiamme Gialle infatti ha notato il piccolo in strada e lo ha riaccompagnato dai nonni.

Come riportano i quotidiano locali, il bambino, dopo essere stato sgridato per aver riempito di carta igienica il water, era uscito di casa senza essere notato da nessuno, chiedendo un passaggio a un automobilista.

Mentre i nonni lo cercavano in casa, il piccolo è stato notato in strada a poche decine di metri dal cancello dell’abitazione dalla pattuglia della Guardia di Finanza.

Voleva rivedere la mamma, ha detto il bambino. La donna, che lavora in una struttura sanitaria a Trieste, lo aveva lasciato dai nonni per evitare qualsiasi rischio di contagio e da un mese i due erano lontani.

