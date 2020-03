Coronavirus, bambini regalano la pizza all'ospedale militare: ''Siamo commossi''

Pizza e focaccia per il personale sanitario dell'ospedale militare, che in questi giorni sta fronteggiando in prima linea l'emergenza coronavirus. Il dolce gesto arriva dai piccoli alunni della terza elementare di Quarto, una frazione di Piacenza, che con tanto di lettera hanno voluto omaggiare medici e infermieri, in questo momento così difficile.

“Ciao, siamo la terza della scuola elementare di Quarto. Anche se siamo a distanza perché la scuola è chiusa a causa del Coronavirus, abbiamo pensato tutti insieme di donare una pizza e focaccia ai dottori e infermieri di Piacenza. Speriamo che con il vostro lavoro possiamo ritornare a scuola e poter riabbracciare i nostri compagni e le maestre.”

Questo il testo del biglietto che bambini e maestre hanno fatto recapitare il 24 marzo all'Ospedale da Campo militare realizzato al Polo di Mantenimento Pesante Nord. “Un grazie commosso da parte di tutti gli uomini e le donne in uniforme che, sicuramente hanno ripreso il lavoro in modo piacevole, sentendosi ben accolti dalla comunità piacentina”, hanno commentato i militari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.