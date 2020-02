Coronavirus, l'aumento dei casi in Italia preoccupa l'Oms che invia gli ispettori

Il coronavirus porta sull'Italia l'attenzione dell'Organizzazione mondiale della Sanità che, annunciando l'invio di una missione di tecnici nel nostro Paese, spiega che l'aumento dei casi di contagio da nuovo coronavirus in Italia è "molto preoccupante". Se infatti in Cina i casi di covid-19 sembrano come effetto delle misure restrittive imposte da Pechino, in Italia come in Iran e Corea del Sud l'aumento dei casi di contagio da nuovo coronavirus preccupa la comunità internazionale.

"Non si può parlare di pandemia -spiega il capo dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il suo briefing quotidiano- ma solo di epidemia. Per il momento non stiamo assistendo ad una diffusione fuori controllo del virus a livello globale e non stiamo assistendo a decessi su ampia scala".

Le ultime notizie ufficiali parlano di 213 casi positivi al nuovo Coronavirus in Italia di cui 99 pazienti sono ricoverati, 23 in terapia intensiva e 91 in isolamento domiciliare. Cinque le vittime, tutti con importanti patologie pregresse.

Coronavirus, i casi in Lombardia : 172 contagiati (90% tra Lodi, Cremona e Pavia, 3 a Milano)

: 172 contagiati (90% tra Lodi, Cremona e Pavia, 3 a Milano) Coronavirus, i casi in Veneto : 33 contagiati (24 a Vo' Euganeo, 4 a Mirano, 4 a Venezia)

: 33 contagiati (24 a Vo' Euganeo, 4 a Mirano, 4 a Venezia) Coronavirus, i casi in Emilia-Romagna : 19 contagiati tutti riconducibili al focolaio a Codogno (17 a Piacenza, 2 a Parma e 1 a Modena).

: 19 contagiati tutti riconducibili al focolaio a Codogno (17 a Piacenza, 2 a Parma e 1 a Modena). Coronavirus, i casi in Piemonte: 4

Coronavirus, 5 i morti in Italia

L'ultima vittima del Coronavirus in Italia è un 88enne nato a Caselle Landi (Lodi) e residente in Lombardia. Tra le vittime anche un uomo di 84 anni di Bergamo. Ieri era arrivata la notizia del decesso di una donna anziana di Cremona ricoverata in oncologia. Le altre due vittime sono Adriano Trevisan, 78enne di Vo' Euganeo, in provincia di Padova e una donna del lodigiano.

Le autorità locali e nazionali hanno messo in atto misure di contenimento con il cordone sanitario attorno alle aree 'focolaio' del virus, scuole e università chiuse in molte regioni del Nord e stop alle gite scolastiche in tutto il Paese.

Le Regioni si sono mobilitate per limitare il numero dei contagi emanando un'ordinanza per chiudere scuole e università, musei, teatri ma anche per impedire manifestazioni pubbliche: sospeso il Carnevale a Venezia. A Milano (dove un medico del Policlinico è risultato positivo) è di fatto un "coprifuoco a metà", con le scuole chiuse ma i trasporti funzionanti, con discoteche e pub che dovranno tirare giù la serranda alle 18 e riaprirle solo alle 6, ma con i ristoranti aperti.