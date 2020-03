Coronavirus, il bollettino dei contagi di oggi lunedì 9 marzo 2020

"Con azioni decisive e precoci, possiamo rallentare il coronavirus e prevenire le infezioni. Tra gli infetti, la maggioranza guarirà". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. "Degli 80mila casi di Covid-19 in Cina, oltre il 70% è guarito ed è stato dimesso". Per l'Oms tuttavia non si tratta ancora di pandemia: il 93% dei casi nel mondo arriva da 4 Paesi, tra cui purtroppo l'Italia.

Questo il dato nel giorno in cui viene emesso il nuovo bollettino della protezione civile che registra il peggioramento dell'epidemia di coronavirus in Italia. Partiamo guardando dai dati che arrivano dalle cosiddette "zone rosse".

Coronavirus, i casi in Lombardia

Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione sono in Lombardia i contagiati sono 5.469, dato cresciuto di ben 1.280 unità. Nella città metropolitana di Milano i casi registrati sono 506, 100 in più in 24 ore.

Preoccupano il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva che hanno raggiungono quota 440, 41 in più rispetto solo a ieri.

"Il 33% delle persone che si trova in terapia intensiva ha tra i 50 e i 64 anni, sono persone in forma che non hanno un fisico debilitato" ma che a causa del Coronavirus e dei problemi polmonari che provoca vanno "intubati" e portati in terapia intensiva per "due-tre settimane o comunque per un lungo periodo".

Lo spiega l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera richiamando ancora una volta i cittadini a comportamenti "responsabili" per ridurre il contagio e per smettere di pensare il Covid-19 come un virus che colpisce "solo gli anziani".

Gli ospedalizzati sono complessivamente 2.802, anche in questo caso in crescita di 585, mentre i dimessi sono stati 646.

Sale a 333 il numero dei morti in Lombardia per coronavirus, di cui 66 nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, i casi in Emilia Romagna

Sempre secondo quanto comunica la Regione, in Emilia-Romagna sono complessivamente 1.386 i casi di positività al Coronavirus, 206 in più rispetto all'aggiornamento di ieri pomeriggio. Complessivamente ci sono 601 persone in isolamento a casa, perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 90 (15 in più rispetto a ieri). E salgono a 30 (ieri erano 27) le guarigioni. Purtroppo, però, crescono anche i decessi, passati da 56 a 70.

In dettaglio, questi sul territorio i casi di positività, che si riferiscono sempre non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 602 (74 in più rispetto a ieri), Parma 279 (3 in più), 164 Rimini (51 in più), Modena 116 (19 in più), Reggio Emilia 103 (33 in più), Bologna 80, di cui 35 del circondario imolese (complessivamente 18in più, di cui 8 del circondario imolese), Forlì-Cesena 16 (di cui 11 Forlì e 5 Cesena, complessivamente 1 in più relativo a Forlì), Ravenna 19 (6 in più), Ferrara 7 (1 in più rispetto a ieri).

Coronavirus, le ultime notizie in diretta

Coronavirus, i casi in Italia provincia per provincia

Lombardia: 5.469 (attuali: 4.490)

Bergamo 1245 Lodi 928 Cremona 916 in fase di verifica e aggiornamento 516 Pavia 296 Brescia 739 Milano 506 Monza Brianza 64 Mantova 102 Varese 44 Sondrio 7 Como 40 Lecco 66

Emilia Romagna: 1.386 (attuali: 1.286)

Piacenza 602 Parma 279 Modena 116 Rimini 164 Reggio Emilia 103 Bologna 80 Ravenna 19 Forlì Cesena 16 Ferrara 7

Veneto: 744 (attuali: 694)

Padova 273 Treviso 136 Venezia 130 Verona 73 in fase di verifica e aggiornamento 43; Vicenza 53 Belluno 29 Rovigo 7

Piemonte: 350 (attuali: 337)

(attuali: 337) Marche: 323 (attuali: 313)

(attuali: 313) Toscana: 208 (attuali: 206)

(attuali: 206) Campania: 120 (attuali: 119)

(attuali: 119) Lazio: 102 (attuali: 94)

(attuali: 94) Liguria: 109 (attuali: 97)

(attuali: 97) Friuli V. G. : 93 (attuali: 89)

(attuali: 89) Sicilia: 54 (attuali: 52)

(attuali: 52) Puglia: 50 (attuali: 46)

(attuali: 46) Umbria: 28 (attuali: 28)

(attuali: 28) Trento: 33 (attuali: 33)

(attuali: 33) Abruzzo: 30 (attuali: 30)

(attuali: 30) Molise: 14 (attuali: 14)

(attuali: 14) Sardegna: 19 (attuali: 19)

(attuali: 19) Calabria: 11 (attuali: 9)

(attuali: 9) Valle d'Aosta: 15 (attuali: 15)

(attuali: 15) Bolzano: 9 (attuali: 9)

(attuali: 9) Basilicata: 5 (attuali: 5)

La conferenza stampa alle 18:30