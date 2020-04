Signora chiama il 112 per chiedere aiuto: "Non ce la faccio più, la dispensa è vuota"

"Non ce la faccio più, ho fame e la dispensa è vuota". È questo il contenuto di una telefonata arrivata ieri sera alla Centrale operativa del 112 dei carabinieri di Imola (Bologna). A chiamare è stata una donna, residente in una casa popolare con un'amica. Quando i militari le sono andati in soccorso, le due conviventi stavano litigando animatamente tanto che le urla avevano richiamato l'attenzione di altri residenti in zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo aver preso atto della situazione, i militari hanno tranquillizzato le due donne e sono andati a prendere loro tre pizze margherita da asporto, gentilmente concesse da un pizzaiolo di zona che, informato della situazione, ha deciso di aiutare le due signore. "Ogni volta che accadono situazioni simili - spiegano i militari in una nota - i carabinieri informano subito i servizi sociali, per garantire un'assistenza continua alle persone in difficoltà che hanno chiesto aiuto", e ricordano che "il numero unico di emergenza 112 è gratuito e a disposizione della cittadinanza a qualsiasi ora del giorno e della notte per raccogliere richieste di aiuto".