Polizia irrompe al party per il compleanno dei bimbi: crescono le polemiche per i controlli

La Polizia di Stato è intervenuta ieri sera in un'abitazione in via Caccioppoli a Cardito dove era stata segnalata la presenza di più persone in un'abitazione. I poliziotti, giunto sul posto insieme a una pattuglia dell'Esercito Italiano, hanno accertato la presenza di 7 adulti e alcuni minori, di nuclei familiari diversi, intenti a festeggiare il compleanno di due bambini. I 7 adulti sono stati multati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid-19.

È solo uno dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine che dall'11 marzo hanno verificato in totale oltre 8milioni di italiani e tre milioni di attività commerciali. Solo nella giornata di ieri 18 aprile sono state sanzionate 8.742 persone mentre 57 sono state denunciate per aver dichiarato il falso. Inoltre 26 persone sono state "pizzicate" in strada nonostante fosse loro imposto l'isolamente domiciliare perché infetti dal coronavirus.

#Covid_19, dati sui controlli del #18aprile.



☑️257.227 persone controllate

☑️8.742 sanzionate

☑️57 denunciate per false attestazioni

☑️26 denunciate per violazioni quarantena

📌92.264 esercizi/attività controllati

📌151 sanzionati

📌35 chiusi.#19aprile https://t.co/eDAh2BFQrx pic.twitter.com/9AhGhkxGoN — Il Viminale (@Viminale) April 19, 2020

Intanto stanno montando le polemiche per alcuni casi limite in cui sono state elevate sanzioni per eccesso di zelo nei controlli: è il caso della famiglia di Grosseto sanzionata a Livorno mentre accompagnava la figlia ad un controllo ospedaliero dopo il trapianto di midollo. Multa annullata e scuse recapitate a casa al posto del verbale.

Stessa sorte per la sanzione inflitta a una infermiera genovese che - sprovvista di patente - uscendo dal lavoro a fine turno in un ospedale Covid aveva chiesto un passaggio in macchina al marito per evitare di prendere mezzi pubblici ed esporsi ancor di più al contagio.

Polemiche anche per la spettacolarizzazione di alcuni controlli, effettuati anche con l'impiego di droni: se per pasqua aveva fatto discutere la caccia al runner sull'Appia antica a Roma, questa settimana è il turno di Rimini dove la Polizia Locale ha pattugliato la spiaggia deserta pizzicando una persona sdraiata sull'arenile.

Un altro caso limite si è registrato in Campania dove a Saviano, alle porte di Napoli, il funerale del sindaco deceduto per coronavirus, si è trasformato in un corteo funebre con tanto di palloncini in spregio ad ogni divieto e a quanti in queste settimane non hanno potuto omaggiare dell'ultimo saluto i propri cari.

Come fa notare il noto giornalista Corrado Formigli in Germania sono riusciti ad ottenere risultati migliori in termini di contenimento dell'epidemia senza eccessive limitazioni. Come è stato possibile? Tanti tamponi e dispositivi di protezione, distribuiti efficacemente al personale sanitario che aveva a disposizione già prima del contagio cinque volte i posti di terapia intensiva dell'Italia.

"Sponde dell'Isar, nel cuore di Monaco di Baviera. Non ci sono anziani, i più fragili e vulnerabili. Le persone si raggruppano per nuclei familiari, per il resto si distanziano quel che serve. In sintesi, i cittadini si regolano sulla base del proprio senso di responsabilità, senza autocertificazioni cartacee. La presenza della polizia è molto discreta."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa fotografia è stata scattata alle ore 15 di oggi, sabato 18 aprile 2020, sulle sponde dell'Isar, nel cuore di Monaco di Baviera.

Alcune riflessioni sul perché sarebbe il caso di studiare un po' meglio chi, come la #Germania, è stato più bravo di noi: https://t.co/r9nHIf0EXM pic.twitter.com/1TqaR9IqdW — Corrado Formigli (@corradoformigli) April 18, 2020