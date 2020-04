Corse clandestine, cercatori d'oro, scambi di coppia: denunciati 30mila furbetti del coronavirus

"Ho visto foto di rifugi pieni di macchine, sono foto che mi fanno incazzare" ammonisce il governatore del Veneto Luca Zaia che si dice pronto a revocare le concessioni fatte ai corregionali dopo l'allentamento alle misure anti Covid. D'altronde i dati del ministero dell'Interno parlano chiaro: se la maggioranza degli italiani ha rispettato le regole, non sono mancati in questi giorni i soliti furbetti che le regole hanno tentato di aggirarle.

Trentamila sono le persone multate e 236 quelle denunciate tra Pasqua e Pasquetta per aver provato a trasgredire i divieti anti contagio incappando nei servizi di controllo. In totale nei due giorni sono state 465.713 le persone controllate in tutta Italia perchè fuori casa nonostante l'emergenza coronavirus.

Ma chi sono i trasgressori? In una veloce rassegna troviamo la romana a spasso con la tartaruga, l'agricoltore pavese giunto fino a Milano (con trattore e statua della Madonna) per pregare, un cicloamatore vicentino protagonista di una brutta caduta sul monte Grappa, l'infaticabile trio romagnolo sorpreso durante uno scambio di coppia, e il cercatore d'oro nel Ticino. Verso la seconda casa a Lignano Sabbiadoro si era diretta una coppia marchigiana, mentre nel comasco c'è anche chi si è fatto sequestrato l'auto e ritirare la patente perché trovato alla guida sbronzo e senza giustificazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Hanno fatto infine il giro del web le incredibili immagini girate a Sora dove c'è chi ha approfittato delle vie deserte per organizzare una corsa clandestina di cavalli, con tanto di calessi, fantini e auto a seguito.

Secondo i dati del Ministero dell'Interno, domenica di Pasqua sono state 213.565 le persone controllate, 13.756 le persone sanzionate, 100 le denunciate per falsa attestazione o dichiarazione e 19 per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Le attività o esercizi controllati sono stati 60.435: 121 i titolari di attività o esercizi sanzionati, 31 le chiusure provvisorie di attività/esercizi su disposizione dell`autorità procedente, 16 le chiusure di attività/esercizi con sanzione amministrativa accessoria.

Ieri, pasquetta, invece, sono state 252.148 le persone controllate, 16.545 le persone sanzionate, 88 le denunciate per falsa attestazione o dichiarazione e 29 per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Le attività o esercizi controllati sono stati 62.391: 146 i titolari di attività o esercizi sanzionati, 39 le chiusure provvisorie di attività/esercizi su disposizione dell`autorità procedente, 24 le chiusure di attività/esercizi con sanzione amministrativa accessoria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, Lamorgese: "Solo il 5% sanzionato"

"I cittadini sanzionati sono stati poco più del 5% dei controllati" rassicura il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: "I cittadini hanno offerto una grande prova di maturità e di responsabilità, dimostrando di avere piena consapevolezza della necessità di modificare gli stili di vita in un passaggio ancora cruciale per il superamento della emergenza coronavirus. Occorre ora proseguire su questa strada per non vanificare tutti gli sforzi compiuti fino ad oggi".