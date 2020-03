"Scappano" da Codogno per andare a sciare in Trentino: coppia positiva al coronavirus

Una coppia di anziani residenti a Codogno, in piena zona rossa per l'emergenza coronavirus, sono letteralmente evasi dall'area del focolaio lombardo per trascorrere qualche giorno di vacanza sulle piste da sci in Trentino. Una volta arrivati a destinazione, però, hanno accusato dei malori e si sono rivolti al Pronto Soccorso di Trento.

Non appena hanno detto da dove arrivavano sono scattate tutte le procedure del caso: sono stati sottoposti al tampone, che ha dato esito positivo. Successivamente, ha spiegato il governatore trentino Maurizio Fugatti, sono stati accompagnati a casa, in Lombardia, regione che nel frattempo è diventa tutta una "zona rossa", con blocchi in entrata ed in uscita sanciti dal decreto varato nella notte.