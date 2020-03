Coronavirus, la circolare del Viminale: nuova stretta agli spostamenti

Per contenere l'epidemia di coronavirus e per chiarire i divieti e le disposizioni adottati dal governo, il ministero dell'interno ha inviato una circolare ai prefetti in cui si leggono alcune delucidazioni particolarmente importanti. In primis si legge come "per scongiurare gli spostamenti in ambito nazionale" il Viminale sospende la possibilità di "rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Ma andiamo per ordine:

Tra gli esempi citati rimangono consentiti "gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale", o "gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune".

Come informa la circolare le misure introdotte saranno efficaci sull’intero territorio nazionale dalla data odierna fino al prossimo 3 aprile

Intanto sono 228.550 le persone controllate e oltre 10mila quelle denunciate dalle forze di polizia secondo i dati diffusi dal Viminale e relativi alla giornata di ieri 23 marzo 2020. In particolare, sono 9.949 le persone denunciate ex art. 650 cp per violazione delle misure di contenimento del contagio e 193 quelle denunciate per false dichiarazioni. Gli esercizi commerciali controllati sono stati invece quasi 88mila (87.558), denunciati 103 esercenti e sospesa l'attività di 25 esercizi commerciali.

È​ disponibile on line il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal dpcm 22 marzo 2020: ecco il modello di autodichiarazione aggiornato. L'autocertificazione deve essere cartacea, per chi non potesse stamparla è consentito di scriverla a penna.

La Polizia inoltre ricorda che l'autocertificazione può essere compilata anche al momento del controllo.

Intanto è iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri chiamato a varare le norme anti-furbetti, con balzelli, per chi aggira le regole, fino a 4mila euro.