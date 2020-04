Coronavirus, fuga da Roma per Pasqua e Pasquetta: posti di blocco e lunghe code

Nel fine settimana di Pasqua è andato in cena l'esodo degli abitanti di Roma, che hanno affollato rande Raccordo Anulare e la via Pontina, con la speranza di concedersi una breve vacanza nelle seconde case fuori città, nonostante gli spostamenti di questo genere non siano consentiti a causa dell'emergenza coronavirus.

Così in poco tempo, anche in virtù dei posti di blocco, si sono generate code lunghissime, che in un momento come questo, caratterizzato dall'emergenza coronavirus, hanno indignato molte persone tra cui anche un operatore sanitario che ha girato e diffuso un video della coda sul Gra.

Immagini che in poco tempo hanno fatto il giro dei social. Eppure tanti sono stati gli appelli in questi giorni, sia da parte del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che da parte di Virginia Raggi, primo cittadino di Roma. Moniti che, a giudicare dalle immagini, non hanno scoraggiato i romani.

Sabato la via Pontina, che porta verso Pomezia, Ardea, Torvajanica ma anche Latina era bloccata con lunghe code poco prima dello svincolo di Pratica di Mare. Oggi il Raccordo Anulare. Scene da esodo di una Pasqua qualunque.

Carabinieri, Polizia Stradale e Polizia Locale stanno fermando a campione le auto rimandando indietro chi non ha titolo di stare sulla strada non dopo, però, aver redatto le sanzioni amministrative.

