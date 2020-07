Di nuovo positiva al coronavirus una paziente guarita mesi fa: il caso a Pozzuoli

Una donna di Pozzuoli (Napoli) è tornata positiva a Covid-19 dopo avere contratto il coronavirus mesi fa ed essere guarita. A comunicarlo è il sindaco del comune napoletano, Vincenzo Figliolia, che ne ha ricevuto notizia dall'Asl Napoli 2 Nord. Si sta completando il link epidemiologico della paziente.

"Si tratta di una persona ripositivizzata: aveva già contratto il virus mesi fa, poi guarita, è ora nuovamente positiva", dice Figliolia, che ha colto l'occasione per ricordare ai suoi concittadini i corretti comportamenti da osservare, cioè "indossare la mascherina, evitare luoghi affollati e rispettare tutte le norme igieniche".

In tutto sono 98 i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia: 3 le persone sono attualmente contagiate, 82 quelle guarite definitivamente e 13 i decessi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stando all'ultimo bollettino di domenica 12 luglio, il totale dei casi positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è di 4.772, mentre sono 302.889 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Campania: è il dodicesimo giorno consecutivo senza decessi. Il totale dei deceduti è 432. I guariti restano 4.094, tutti totalmente guariti.