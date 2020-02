Cronaca / Cina

Coronavirus, primo italiano positivo: confermata in Cina la morte del medico eroe

Esito positivo del test di conferma su uno dei rimpatriati da Wuhan e messo in quarantena alla Cecchignola. Intanto dopo una giornata di notizie contrastanti, è stata confermata la morte di Li Wenliang, il 34enne medico eroe che per primo lanciò l'allarme. Nuovi studi: virus "poco eterogeneo e mutabile", eventuale cura funzionerebbe per tutti