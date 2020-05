Coronavirus, comune resta zona rossa ma il sindaco protesta: “Decisione senza consultarci”

Il comune casertano di Letino resta “zona rossa” fino al 27 maggio. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza per prolungare l’isolamento del piccolo comune della zona matesina dove nei giorni scorsi si sono registrati diversi casi di positività al Covid-19.

Alla base della decisione di De Luca una nota dell’Asl di Caserta con la quale sono stati comunicati ulteriori casi di positività “per una percentuale complessiva di abitati affetti dal virus pari ad oggi a circa il 10% della popolazione esistente”. Il calcolo è stato effettuato dall'Asl sulla base dei tamponi e dei test sierologici effettuati: circa il 10% della popolazione effettiva di Letino (una quarantina di abitanti sulle circa 400 persone che risiedono stabilmente nel comune) è stato toccato dal contagio da coronavirus. L'Unità di crisi regionale si è espressa quindi in favore della proroga delle misure restrittive al fine di proseguire l'attività di screening e di contenimento del contagio.

Il sindaco di Letino, Pasquale Orsi, si aspettava invece di poter dichiarare il suo comune “zona verde”. “La situazione è sotto controllo”, aveva detto a Casertanews nelle ore precedente l’uscita dell’ordinanza di De Luca. “Tutta la cittadinanza attiva sul territorio è stata controllata e i positivi sono stati isolati mentre gli altri non hanno mai avuto contatti con il virus. Sfido chiunque a fare lo stesso”. Poi invece la decisione di estendere il periodo di ‘quarantena’.

Letino torna "zona rossa", il Comune: "Proroga senza consultarci"

"Non riusciamo a comprendere le motivazioni che hanno spinto il governatore a emanare il decreto di proroga, soprattutto perché tale decisione è stata presa senza alcuna consultazione preventiva con l'amministrazione comunale”, fa sapere il Comune di Letino.

"In tutta l'attività di screening svolta nella giornata del 16 maggio - si legge in una nota del Comune pubblicata ieri sera sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente - è emerso soltanto un nuovo caso di positività al Covid-19. Caso prontamente messo in isolamento. Dall'attività svolta invece nella giornata di domenica 17, al momento ci è stata comunicata solo ufficiosamente la negatività della totalità dei tamponi effettuati. Non abbiamo, dunque, comunicato la notizia perché anche noi siamo ancora in attesa della relazione ufficiale da parte dell'Asl. Ai contatti diretti dei soggetti risultati positivi nelle precedenti giornate che erano già stati sottoposti a quarantena, l'Asl ha provveduto nella giornata di ieri, 19 maggio, ad effettuare i tamponi nei rispettivi domicili. Tra di questi sono risultati positivi altri 4 soggetti. Quindi, tirando le somme, abbiamo al momento 16 positivi totali”.

Il Comune di Letino ricorda che "grazie all'azione di screening svolta, oltre il 90% della popolazione è stata sottoposta a tampone. Sono rimasti esclusi per la maggior parte solo anziani, allettati, bambini piccolissimi e residenti al momento fuori sede. Alla luce di tutto ciò, anche noi non riusciamo a comprendere le motivazioni che hanno spinto il governatore ad emanare tale decreto di proroga. Soprattutto perché tale decisione è stata presa senza alcuna consultazione preventiva con questa Amministrazione Comunale. In conclusione, vi esortiamo, nonostante tutto, a rispettare le disposizioni date", conclude la nota.