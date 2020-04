Coronavirus, positivo al tampone il direttore dell'Aifa Magrini

Nicola Magrini, direttore dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, è risultato positivo al nuovo coronavirus. A dare la notizia, in una comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, è stata la stessa Agenzia: "Il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo al coronavirus. Da ieri, come previsto dalla normativa, è in isolamento. Magrini sta bene e continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto".

L'Aifa conferma che il direttore Magrini ''sta bene'' e si trova in isolamento, così come i suoi contatti diretti: "Tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui - si legge - saranno in isolamento domiciliare fino a verifica del loro stato rispetto al virus Covid-19".



Nicola Magrini, direttore dell'Aifa (Foto Ansa)

In attesa dei dati di oggi, nella giornata di domenica 5 aprile è stato registrato un calo dei ricoverati con sintomi per coronavirus negli ospedali (-61), e dei pazienti in terapia intensiva (-17). A questo si aggiunge la riduzione del numero delle vittime a 525, il dato più basso dal 19 marzo scorso. Rimane più o meno costante l'aumento dei positivi giornaliero con 2.972 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, che porta il totale degli attuali positivi a 91.246.

