Atterra a Roma e viaggia in mezza Italia con febbre e tosse: era positivo al coronavirus

Sarebbe dovuto rimanere in isolamento fiduciario perché positivo al coronavirus, invece ha viaggiato per mezza Italia, finché non è stato fermato dalla Polfer alla stazione Termini di Roma, che lo avevano notato tossire ripetutamente.

L’uomo, un 53enne originario del Bangladesh arrivato a Fiumicino il 23 giugno con uno dei voli speciali da Dacca, era positivo al coronavirus e sintomatico.

Dopo essere atterrato a Fiumicino, ha viaggiato prima verso la Romagna, a Rimini, poi nelle Marche, ad Ancona, e infine è tornato nella Capitale. Il termoscanner in stazione ha confermato che l’uomo aveva anche la febbre e così, con l’aiuto del personale medico specializzato, è stato trasferito al policlinico Umberto I dove è poi risultato ancora positivo al coronavirus.

Intanto si indaga per ricostruire gli spostamenti dell’uomo. Dopo l’arrivo a Fiumicino, il 53enne era stato sottoposto al test e risultato positivo. Avrebbe dovuto quindi rispettare l’isolamento fiduciario ma in realtà si sarebbe spostato più volte nell’arco di cinque giorni. Spostamenti ancora da confermare e su cui sono in corso le indagini.

Coronavirus, altri casi dal Bangladesh

A Roma intanto ci sono 14 nuovi casi di cittadini del Bangladesh risultati positivi al coronavirus e salgono così a 98 i casi di importazione dal paese asiatico registrati nella Capitale. Di questi 14 casi, 8 appartengono a un unico nucleo familiare.

Proseguono intanto i controlli all’interno della comunità del Bangladesh. I primi 270 tamponi effettuati al drive-in della Asl di Roma 2 sono risultati tutti negativi ma l’allerta resta alta. “È importante la collaborazione che sta mostrando la comunità bengalese di Roma e l’Ambasciata in Italia che sta dando la massima collaborazione”, ha spiegato la Regione Lazio.