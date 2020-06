Positivo al coronavirus, scappa dall'hotel dove era in quarantena

E' scappato dall'hotel in cui si trovava in quarantena in quanto positivo al nuovo coronavirus. Protagonista della vicenda, avvenuta venerdì 19 giugno a Bologna, un cittadino palermitano di 42 anni, che poi è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per violazione della quarantena.

Bologna, positivo al coronavirus scappa dalla quarantena: rintracciato dai carabinieri

L'uomo, con alle spalle alcuni precedenti di polizia, scoperta la positività al virus, stava passando la quarantena al Best Western City Hotel di via Magenta, a Bologna, tra le strutture messe a disposizione dalla regione per chi non ha possibilità di fare l'isolamento a casa. I carabinieri, allertati dagli albergatori, lo hanno rintracciato in strada e riportato in albergo.