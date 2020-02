Coronavirus, il "bunker" nella Cecchignola per la quarantena degli italiani arrivati da Wuhan

La città militare della Cecchignola a Roma è pronta ad ospitare i 56 italiani rimpatriati da Wuhan, la città cinese dove si è sviluppato il primo focolaio riconosciuto per il Coronavirus, e atterrati questa mattina all'aeroporto di Pratica di Mare.

Dopo un primo screening sanitario presso lo stesso scalo, chi risulterà positivo sarà trasferito all'istituto Spallanzani di Roma, mentre chi risulterà negativo sarà portato nel "bunker" allestito alla Cecchignola.

Coronavirus, pronte le camere per accogliere gli italiani in quarantena

Nella città militare a sud di Roma infatti è stato approntato un vero e proprio villaggio, con camerate container dove gli italiani resteranno per un periodo di sorveglianza sanitaria di 14 giorni a cura del personale medico militare. Gli italiani si nutriranno con pasti sigillati monoporzione, all'interno delle proprie stanze. Il cibo avanzato verrà distrutto.

"A Pratica di Mare e alla Cecchignola opereremo assicurando i migliori standard di sicurezza", ha detto il commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrello, in vista ieri nel centro.

"Grazie alle donne e agli uomini delle ForzeArmate che come sempre si fanno trovare pronti. Atterrato a Pratica di Mare l'aereo militare che ha riportato a casa i nostri connazionali da Wuhan", ha scritto in un tweet il ministro della Difesa Lorenzo Guerini dopo l'arrivo dell'aereo con a bordo gli italiani rimpatriati dalla Cina. "Ora riceveranno ogni assistenza nelle strutture allestite dalla Difesa per l'emergenza", ha aggiunto.

L'unità di crisi della Farnesina all'aeroporto di Pratica di Mare a Roma per l'arrivo del volo con gli italiani rimpatriati da Wuhan (foto Ansa/Alessandro Di Meo)