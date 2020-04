Riceve per errore i 600 euro di bonus: con quei soldi compra mascherine per chi ne ha bisogno

La storia del ferramenta di Paliano che aveva ricevuto senza averli chiesti i 600 euro di aiuto dallo Stato e voleva restituirli perché non ne aveva bisogno ha fatto il giro d’Italia. Come raccontato da FrosinoneToday, il titolare di uno storico negozio del piccolo centro del frusinate si era impegnato a trovare un modo di restituire la somma.

Dopo aver capito che la procedura di restituzione allo Stato italiano di quei 600 euro era veramente complessa, Anton Giulio (Antonello) Pacciani ha deciso di trasformare quella cifra in un aiuto per gli altri: il commerciante ha ordinato ai suoi grossisti il carico equivalente a 600 euro di mascherine a norma di legge e riutilizzabili fino a 10 volte. I dispositivi arriveranno poi alla Caritas, alla Croce Rossa e alla Protezione civile di Paliano, distribuite dai volontari a chi ne avrà bisogno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A fare richiesta per i 600 euro era stato il commercialista di Pacciani, che aveva inviato in automatico la domanda per una serie di attività da lui seguite. Quando Pacciani si è ritrovato la somma proveniente dal decreto Salva Italia sul conto ha detto subito che non avrebbe potuto accettarli, dal momento che il suo negozio è rimasto aperto durante il lockdown e lui ha potuto continuare a lavorare.