Coronavirus, positivi altri 14 cittadini del Bangladesh: otto dello stesso nucleo familiare

Coronavirus: a Roma ci sono 14 nuovi casi di cittadini del Bangladesh risultati positivi al tampone. A comunicarlo è l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, guidata da Alessio D'Amato. Salgono così a 98 i casi di importazione dal Paese Asiatico registrati nelle Capitale. Dei 14 nuovi casi, 8 sono inerenti ad un unico nucleo familiare.

"Sui 200 ulteriori tamponi processati - si legge nella nota dell'Unità di Crisi - la Asl Roma 2 ha comunicato che vi sono 14 casi positivi riferibili a contatti con persone rientrate con voli da Dacca (Bangladesh). I positivi sono stati tutti posti in isolamento e stanno bene. Questo dato conferma l'importanza dell'azione messa in campo per rintracciare tutti i contatti di coloro che sono rientrati dal Bangladesh".

I primi 270 tamponi effettuati al drive-in della Asl Roma 2 ai componenti della Comunità del Bangladesh erano risultati tutti negativi. Ciò nonostante l'allerta resta alta.

"E' importante - spiega la Regione Lazio - la collaborazione che sta mostrando la comunità bengalese di Roma e l'Ambasciata in Italia che sta dando la massima collaborazione. Verrà intensificata nelle prossime ore l'attività dei drive-in: oltre a quello del Santa Caterina delle Rose sono già operativi anche quello in via degli Eucalipti e quello in piazza della Marranella".

Coronavirus Roma, 5 positivi al tampone sull'aereo arrivato ieri dal Qatar

E' di questa mattina la notizia che 5 passeggeri dei 97 autorizzati ieri a sbarcare a Fiumicino del volo della Qatar Airways sono risultati positivi al coronavirus.

Il volo era atterrato a Fiumicino alle 15 di ieri come da programma. Sull'aereo erano presenti 135 bengalesi che si erano organizzati per aggirare l'embargo facendo scalo in un altro aeroporto, dopo essere partiti dal Pakistan. L'obiettivo era quello di eludere il provvedimento con il quale il ministro della Salute Roberto Speranza ha sospeso per una settimana i voli - diretti e indiretti - da Dacca.

I cittadini del Bangladesh, in seguito al provvedimento di respingimento alla frontiera per motivi sanitari eseguito dalla Polaria, sono stati trattenuti in aereo fino alle 16, quando il volo è ripartito verso casa, mentre le persone di altra nazionalità - in tutto 97 - sono state fatte sbarcare e tenuta in quarantena. Tra questi ben cinque sono risultate positivi al coronavirus. Un dato che ovviamente preoccupa le autorità.

Shah Selim: "Siamo molto preoccupati"

"Siamo molto preoccupati''. Ad affermarlo in un'intervista rilasciata all'Adnkronos è il rappresentante della comunità bengalese di Padova, Shah Selim, referente del Bangladesh Islamic cultural center nel commentare il presunto business di certificati medici falsi a Dacca ed il divieto di sbarco a Roma e Milano dei passeggeri bengalesi in volo dal Qatar. ''La nostra comunità - spiega Shah Selim - sta vivendo ore di profonda apprensione. Le false dichiarazioni presentate per arrivare in Italia ed i contagi rilevati tra i nostri concittadini hanno allarmato tutti noi. Durante i momenti di preghiera in moschea stiamo adottando misure sempre più restrittive ampliando i margini di distanziamento tra i fedeli. Ovviamente misuriamo la febbre a tutti coloro che entrano. In più invitiamo tutti i cittadini del Bangladesh che arrivano in Italia, sensibilizzandoli con continue comunicazioni, a stare in isolamento domiciliare per i primi 14 giorni senza uscire di casa''.

Coronavirus, la situazione dei contagi a Roma

Ieri nella Capitale sono stati registrati 11 nuovi casi (14 nel Lazio). Nella Asl Roma 1 dei cinque casi registrati nelle ultime 24h tre sono riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca già attenzionati. Un caso proviene dall’Olanda con destinazione Somalia e un altro caso di una persona proveniente dal Brasile individuato al drive-in del San Giovanni.

Nella Asl Roma 2 dei tre casi odierni uno è un uomo di nazionalità del Bangladesh individuato in accesso al pronto soccorso del Policlinico Casilino e due casi hanno un link con il cluster di Zagarolo.

Nella Asl Roma 3 dei tre casi odierni una è una donna individuata al test sierologico. Infine per quanto riguarda le province registriamo un caso nella Asl di Latina si tratta di un uomo di nazionalità del Bangladesh a Terracina e con un link con un volo internazionale proveniente da Dacca già attenzionato.

Boccia: "Non daremo mai ad altri degli untori"

Sul caso dei focolaio tra la comunità bengalese è intervenuto oggi anche il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: "Il ministro Speranza ha bloccato i voli dal Bangladesh dopo 24 ore e continueremo a farlo per tutti i Paesi non in sicurezza, ma non daremo mai agli altri degli untori. Non faremo quello che è stato fatto a noi".

Coronavirus, in Bangladesh 3307 nuovi casi

Aumenta il bilancio delle vittime da coronavirus in Bangladesh, con 41 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 2.238 morti ufficiali. Tra mercoledì e giovedì, secondo i dati delle autorità sanitarie riportati dal Dhaka Tribune, sono stati registrati 3.307 nuovi casi di contagio, per un totale di 175.494 casi confermati dall'inizio della pandemia.

