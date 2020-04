Folla al funerale, Saviano diventa zona rossa: "Ha esposto il paese al rischio sanitario"

Quarantena per il comune di Saviano dove sabato mattina si è svolto un corteo funebre in onore del sindaco Carmine Sommese che ha visto la partecipazione di un centinaio di persone. La decisione è stata presa durante una riunione notturna della task force della Regione Campania, che ha deciso la creazione di una nuova "zona rossa", la prima in provincia di Napoli.

"Una decisione inevitabile" spiega il governatore Vincenzo De Luca che si augura che la quarantena possa impedire il sorgere di un focolaio di contagio a Saviano e nei comuni vicini all'interno di un territorio densamente abitato. Nella relazione del Dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 3 Sud si spiega come l'accaduto, in spregio al divieto di assembramento, abbia esposto seriamente a rischio sanitario l'intero paese.

"La violazione delle misure di contenimento - si legge - potrebbe favorire la diffusione di agenti patogeni in quanto non vi è alcuna certezza sullo stato di salute delle persone che hanno preso parte al corteo funebre. Il potenziale rischio di diffusione del virus è in questo caso elevato e potrebbe mettere in serio pericolo anche la salute dei cittadini dei paesi limitrofi".

L'ordinanza firmata da De Luca sarà valida fino al 25 aprile, un tempo giudicato necessario per l'individuazione dei soggetti che hanno partecipato al corteo funebre "ai fini della adozione delle conseguenti misure sanitarie di prevenzione individuale, oltre che all'applicazione delle sanzioni di legge da parte delle competenti autorità".

La Procura di Nola ha aperto un'indagine sull'accaduto al fine di individuare gli organizzatori del corteo funebre e chi vi ha partecipato. Fino al 25 aprile i treni della Circumvesuviana in esercizio sulla linea Napoli-Baiano non si fermeranno alla stazione di Saviano, così come i bus della linea Nola-Castellammare.