Sequestrata e violentata in casa: si salva lanciando un biglietto dalla finestra

Due giorni in balia del suo aguzzino. E il suo aguzzino, come purtroppo spesso accade, altri non era che il suo ex compagno. Succede a Corsico, nel Milanese, dove una giovane mamma di origine sudamericane è stata sequestrata e violentata dal suo ex, un peruviano di 29 anni.

Per due giorni la giovane è stata costretta a restare in casa ed a subire le violenze di quello che una volta era il suo fidanzato. La vittima è riuscita a fuggire da quell’inferno solo ieri: come racconta MilanoToday, ha chiesto aiuto facendo passare un bigliettino dalla finestra. Una sola parola, scritta su una pagina del diario di scuola della figlia: "Aiuto". Quel pezzo di carta è stato raccolto da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i carabinieri.

Le forze dell’ordine sono così intervenute nell’appartamento e hanno liberato la giovane. Il suo ex è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.

A quanto sembra il 29enne - che già in passato si era reso protagonista di vari episodi di violenza - non si era rassegnato alla fine della relazione. La sera del 31 ottobre ha così raggiunto la ex nella sua casa, ha scardinato la porta ed ha iniziato a picchiarla davanti alla figlia di pochi anni. La sera dopo l'ha costretta ad uscire con i suoi amici, ma non l'ha mai persa di vista. Lei non è riuscita a chidere aiuto. Quando sono tornati a casa, l'ha aggredita di nuovo, tentando di accoltellarla. Il TG1 ha mostrato l'interno dell'abitazione della giovane: il pavimento ancora sporco di sangue racconta l'inferno vissuta dalla giovane. Solo il giorno seguente la giovane mamma è riuscita a chiedere aiuto, facendo scivolare dalla finestra il bigliettino con la richiesta di aiuto.